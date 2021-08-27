Армия Юнармия «Юный страж порядка»: в Алабино прошли Юнармейские игры Роман Захаров В ходе соревнований ребята показали свое мастерство в эстафете, разборке-сборке автомата, скорости надевания костюма РХБЗ и поражении цели с первого раза. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В рамках Юнармейских игр на полигоне «Алабино» прошел конкурс «Юный страж порядка». В нем приняли участие около 100 активистов Движения из Московской, Калужской и Тверской областей. В ходе соревнований ребята показали свое мастерство в эстафете, разборке-сборке автомата, скорости надевания костюма РХБЗ и поражении цели с первого раза. В этом году участники конкурса впервые демонстрировали свои навыки в оказании первой медицинской помощи. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» По словам лидера «Юнармии», трехкратного чемпиона мира, восьмикратного чемпиона Европы, Олимпийского чемпиона Никиты Нагорного, Юнармейские игры ни в чем не уступают АрМИ. Они такие же зрелищные, со сложными заданиями и никакая скидка юным участникам не делается. «Мы готовим ребят ко взрослой жизни! Самые стойкие закаляются в борьбе. И прежде всего, это борьба с самим собой. Я знаю, что такое готовиться к Олимпийским играм. И я, как никто другой, могу понять ребят, которые приехали на эти соревнования. Они показали себя с самой лучшей стороны! Я поздравляю победителей, а тех, кто в их числе не оказался, хочу утешить и сказать, что все у вас впереди. Дерзайте! Тренируйтесь! Никогда не сдавайтесь! Боритесь до конца! Вы молодцы!», - воодушевил ребят Никита Нагорный. Всего в рамках Юнармейских игр проходят 10 конкурсов на полигонах по всей стране. Помимо «Юных стражей порядка» - это «Техно-дог-биатлон» (Московская область), «Первым делом самолеты» (Рязанская область), «Без права на ошибку» (Тюменская область), «Десантный бросок» (Рязанская область), «Открытая вода» (Владимирская область), «Юнармейская броня» (Воронежская область), «Дорога победителей» (Республика Тыва), «На страже» (Кабардино-Балкарская республика), «"Юнармия" в кадре» (Московская область). «Мы с интересом следим за всеми конкурсами. Отлично, что самим довелось поучаствовать в Юнармейских играх, испытать себя. Как мы готовились? Прежде всего, это спорт. Мы занимались каждый день, оттачивали свои навыки. Подготовка к соревнованиям меня дисциплинировала. К тому же я научилась оказывать первую медицинскую помощь и работать в команде. Все в жизни пригодится!», – поделилась своими впечатлениями Кира Семенова из подольской команды «Гренадеры-1». На площадке «Юного стража порядка» работали воспитанники Школы юных корреспондентов, которые впервые вместе с судьей комментировали соревнования. Для зрителей работала выставка техники, можно было ознакомится с образцами оружия, попробовать свои силы в тире или примерить бронежилет. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Что касается «Юных стражей порядка», то это аналог конкурса для взрослых, который проходит под эгидой военных полицейских. В этом году его финал принимает Сербия, в городе Кралево. Сейчас туда съезжаются команды из шести стран - России, Сербии, Казахстана, Ирана, Кипра и Катара. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи. © ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика