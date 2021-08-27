Ученые назвали длящиеся больше года симптомы COVID-19

Часть пациентов, которые переболели коронавирусом в тяжелой форме, могут испытывать некоторые симптомы болезни довольно долго - вплоть до года. К такому выводу пришли китайские ученые из Больницы китайско-японской дружбы после проведенного исследования, результаты которого опубликовал журнал The Lancet.

Так, по данным специалистов, каждый третий пациент продолжает жаловаться на отдышку. Некоторые сетуют на другие нарушения, связанные с органами дыхания. К частым постковидным симптомам медики отнесли хроническую усталость и слабость в мышцах.

У примерно четверти переболевших COVID-19, спустя год ученые отметили тревожность и депрессивное состояние.

Всего в исследовании принимали участие 1 276 пациентов из города Ухань.