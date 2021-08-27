Огненное зарево и клубы дыма: опубликовано видео крупного пожара в кафе в Сочи

На набережной в Сочи произошло крупное возгорание в одном из кафе. Кадрами ЧП активно делятся жители и гости города в социальных сетях.

Судя по записям, огнем охвачена довольно большая часть здания. Площадь пожара, очевидно, тоже немаленькая. Свет от пламени ярко озаряет вечернее небо, а вверх от пылающего помещения устремляются обильные и густые клубы черного дыма. Все это, впрочем, не пугает зевак, которые увлеченно наблюдают за происходящим.

«На Приморской набережной Сочи произошло возгорание кафе. На место оперативно выехали спасатели 10-го пожарного отряда», - информирует, в свою очередь, администрация города.

Также сообщается, что для тушения огня задействованы 16 человек и четыре единицы спецтехники. Место ЧП, по данным горадминистрации, огорожено, ситуация находится под контролем.