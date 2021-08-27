Армия Путин обратился к участникам и организаторам фестиваля «Спасская башня - 2021» Ян Брацкий Глава государства отметил, что музыкальный форум по праву славится своей самобытностью и мастерством исполнителей со всего мира. © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Глава государства сердечно поздравил каждого из гостей с открытием фестиваля. «Ваш фестиваль - всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью. Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров, мастерством исполнителей, а главное – огромным количеством гостей. Ведь выступления участников можно увидеть не только на Красной площади, но и в парках и садах, на многочисленных концертных площадках столицы и Подмосковья», - говорится в сообщении Кремля. Владимир Путин с глубоким уважением отметил традиционные благотворительные и просветительские проекты форума, а также приветствовал искренне стремление организаторов создать отдельное творческое пространство для юных зрителей. Президент России выразил уверенность, что нынешний фестиваль пройдет в праздничной обстановке и надолго запомнится всем присутствующим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика