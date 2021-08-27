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Путин обратился к участникам и организаторам фестиваля «Спасская башня - 2021»

Ян Брацкий
20:52 27.08.2021
Глава государства отметил, что музыкальный форум по праву славится своей самобытностью и мастерством исполнителей со всего мира.
Путин обратился к участникам и организаторам фестиваля «Спасская башня - 2021»
© Фото: ТРК "Звезда"
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Президент Российской Федерации Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Глава государства сердечно поздравил каждого из гостей с открытием фестиваля.

«Ваш фестиваль - всегда большое, яркое, ожидаемое событие, впечатляющее своей масштабностью, торжественностью, зрелищностью. Объединяя лучших артистов и творческие коллективы из России и других стран, форум по праву славится богатой и насыщенной программой, самобытностью и разнообразием жанров, мастерством исполнителей, а главное – огромным количеством гостей. Ведь выступления участников можно увидеть не только на Красной площади, но и в парках и садах, на многочисленных концертных площадках столицы и Подмосковья», - говорится в сообщении Кремля.

Владимир Путин с глубоким уважением отметил традиционные благотворительные и просветительские проекты форума, а также приветствовал искренне стремление организаторов создать отдельное творческое пространство для юных зрителей. Президент России выразил уверенность, что нынешний фестиваль пройдет в праздничной обстановке и надолго запомнится всем присутствующим.

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