В стране и мире В центре Москвы загорелась жилая семиэтажка Ян Брацкий До приезда спасателей десять жильцов дома эвакуировались самостоятельно, остальных вывели пожарные. © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Жилая квартира полыхает на Малой Грузинской улице в Москве. Огонь вырывается из окон на последнем, седьмом этаже здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения. Сообщается об угрозе перехода пламени на чердачные строения. До приезда спасателей десять жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Остальных вывели пожарные. О причинах произошедшего пока не сообщается, но по неподтвержденной пока информации, в квартире мог произойти взрыв. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика