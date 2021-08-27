В центре Москвы загорелась жилая семиэтажка
До приезда спасателей десять жильцов дома эвакуировались самостоятельно, остальных вывели пожарные.
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Жилая квартира полыхает на Малой Грузинской улице в Москве. Огонь вырывается из окон на последнем, седьмом этаже здания. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.
Сообщается об угрозе перехода пламени на чердачные строения. До приезда спасателей десять жильцов дома эвакуировались самостоятельно. Остальных вывели пожарные.
О причинах произошедшего пока не сообщается, но по неподтвержденной пока информации, в квартире мог произойти взрыв.