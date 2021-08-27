Солдат среди лекарств: в России представлен высокоэффективный препарат от COVID-19

В рамках МВТФ «Армия-2021» компания «Авексима» представила уникальный отечественный лекарственный препарат. Он успешно борется не только с ОРВИ, но и с коварной коронавирусной инфекцией.

Так выглядит субстанция, из которой получается противовирусный препарат «Нобазит». Он уже доказал свою эффективность, качество и безопасность в борьбе с гриппом и ОРВИ, а сейчас - новый уровень - отражать атаки коронавирусной инфекции. Проведены клинические испытания. В компании «Авексима», где сейчас производят препарат, рассказывают, как действует «Нобазит» при лечении больных COVID-19.

«По результатам исследований можно сказать, что препарат "Нобазит" уменьшает в пять раз летальность от коронавирусной инфекции, в два раза уменьшает осложнения, что способствует более быстрому восстановлению», - рассказала генеральный директор компании «Авексима» Ткаченко Елена.

История «Нобазита» началась еще в 2008 году. Основным производителем стал на тот момент секретный Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН. Тогда ученые НИИ им. Семашко получили заказ от военных медиков на создание нового противовирусного препарата для применения в армии - препарат, словно солдат, должен был быть быстрым и точным.

«Нет никаких сомнений, что это лучший препарат для лечения гриппа, ОРВИ и коронавируса, в том числе и как сопутствующий препарат. Наша армия и делает лучшее, и потребляет лучшее», - сказал генеральный директор Института проблем химико-энергетических технологий Сибирского отделения РАН Сергей Сысолятин.

«Нобазит» - препарат, полностью сделанный в России. Отечественное производство позволяет не зависеть от поставок зарубежных субстанций. Препарат включен в рекомендации по лечению гриппа и ОРВИ в период пандемии коронавирусной инфекции, потому что уже много лет успешно справляется со своими боевыми задачами.

«На первых ролях оперативность, мгновенность, боеготовность. Медицина должна соответствовать этому. Ранняя госпитализация, раннее лечение, все, чтобы военные быстрее возвращались к своим задачам», - объяснил главный инфекционист МО РФ, профессор, доктор медицинских наук Константин Жданов.

Но главное, оставаясь военной разработкой, «Нобазит» успешно применяют и в гражданском обороте. Так что препарат защищает здоровье не только наших военных, но и абсолютно всех россиян.