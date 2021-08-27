Российские экипажи лидируют в индивидуальной гонке «Танкового биатлона»

Первый и второй экипажи российской сборной лидируют в индивидуальной гонке «Танкового биатлона».

Второй экипаж российских танкистов преодолел трассу за 19 минут 18 секунд и поразил 5 мишеней из 5, а также развил максимальную скорость в 83 километра в час. Он находится на первом месте в индивидуальном зачете.

Первый экипаж сборной России занял второе место, продемонстрировав результат в 19 минут 34 секунд.

Третье и четвертое место остались за китайскими танкистами. Экипажи КНР продемонстрировали время в 20 минут 13 секунд и 21 минуту 56 секунд.

Пятое место занимает первый экипаж сборной Казахстана - он пришел за 22 минуты 56 секунд.

Итоги индивидуальной гонки будут подведены после того, как пройдут последние ее заезды 28 августа. После этого танкистов ждет командная эстафета.