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Российские экипажи лидируют в индивидуальной гонке «Танкового биатлона»

Тимур Шерзад
18:06 27.08.2021
Итоги индивидуальной гонки будут подведены после того, как пройдут последние ее заезды 28 августа. После этого танкистов ждет командная эстафета. 
Российские экипажи лидируют в индивидуальной гонке «Танкового биатлона»
© Фото: Минобороны России
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Первый и второй экипажи российской сборной лидируют в индивидуальной гонке «Танкового биатлона». 

Второй экипаж российских танкистов преодолел трассу за 19 минут 18 секунд и поразил 5 мишеней из 5, а также развил максимальную скорость в 83 километра в час. Он находится на первом месте в индивидуальном зачете.

Первый экипаж сборной России занял второе место, продемонстрировав результат в 19 минут 34 секунд.

Третье и четвертое место остались за китайскими танкистами. Экипажи КНР продемонстрировали время в 20 минут 13 секунд и 21 минуту 56 секунд.

Пятое место занимает первый экипаж сборной Казахстана - он пришел за 22 минуты 56 секунд. 

Итоги индивидуальной гонки будут подведены после того, как пройдут последние ее заезды 28 августа. После этого танкистов ждет командная эстафета. 

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