Булгаков проверил группировку материально-технического обеспечения на спецучениях

Замглавы российского военного ведомства Дмитрий Булгаков проверил группировку материально-технического обеспечения ВС РФ на учениях под Нижним Новгородом, сообщает Министерство обороны РФ.

Тренировки проводились в рамках подготовки к масштабным стратегическим учениям РФ и Белоруссии «Запад-2021», которые пройдут с 10 по 16 сентября.

«Булгаков заслушал доклады ответственных лиц по составу размещения сил и средств технического и тылового обеспечения действующей группировки и проконтролировал выполнение практических действий личного состава в районе тылового обеспечения», - говорится в сообщении.

Замминистра обороны посетил полевые склады горючего, места заправки техники, пункты содержания запасов питьевой воды, места, где ремонтируется техника.

Ранее сообщалось, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов проинспектировал учения в ЗВО в преддверии «Запада-2021». Военные на учениях навели мост через реку во Владимирской области.