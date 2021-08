Минфин предложил помочь регионам доходами от алкоголя Светлана Иванова В случае принятия инициативы в бюджет регионов будут направлять 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь, а доходы от акцизов на средние дистилляты, которые сильно зависят от динамики нефтяных цен, перераспределят в федеральный бюджет.

© Фото: Here and now, unfortunately, ends my journey on Pixabay, Pixabay