Минфин предложил помочь регионам доходами от алкоголя

Министерство финансов России предложило перераспределить с 2022 года доходы от акцизов на алкоголь. В частности, ведомство задумалось о том, чтобы зачислять доходы от акцизов на средние дистилляты в федеральный бюджет по нормативу 100%, а 4% доходов от акцизов на крепкий алкоголь передать регионам. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Как говорится в пояснительной записке ведомства, в федеральный бюджет направят меньше денег, обеспеченных за счет тех акцизов, которые сильно зависят от динамики нефтяных цен. В регионы же будет поступать порядка девяти миллиардов рублей, эти показатели соответствуют объему поступления акцизов на средние дистилляты в субъекты страны до изменения расчета ставки акциза в 2020 году.

По мнению Минфина, мера поможет бюджетам регионов исключить риски из-за зависимости акцизов на средние дистилляты от цен на нефть, в результате у субъектов РФ источник дохода станет более стабильным, полагают в ведомстве.

В настоящее время 50% доходов от акцизов на средние дистилляты направляется в федеральный бюджет, 50% - в бюджеты субъектов.