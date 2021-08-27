Селевой поток заблокировал трассу «Колыма»

Участок федеральной автодороги «Колыма» в Якутии оказался поврежден селевым потоком. На протяжении нескольких часов проезд по магистрали был невозможен.

К месту ЧП прибыли специальные службы, дорожники с тяжелой техникой и сотрудники ГИБДД для контроля безопасности. К этому часу для автомобилистов разблокировали одну полосу движения.

Видео с места инцидента водители публикуют в социальных сетях. Оценивая участившиеся природные катаклизмы, эксперты называют их первопричиной разрушительное влияние человека на климат.