ОПК Порожденный боевым опытом: как проявят себя преимущества нового «Панциря» Тимур Шерзад Объем улучшений весьма велик - от увеличенной дальности поражения целей и улучшения систем обнаружения до более проходимого шасси Камаз «Торнадо». © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На форуме «Армия-2021» представитель АО «Конструкторское бюро приборостроения» Павел Пушин рассказал «Звезде», новый зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М» лучше предыдущей модификации «Панцирь-С1». «Доработана станция обнаружения цели. Новый многофункциональный радиолокатор сопровождения целей. Добавился новый тип ракет. Объем защищаемой зоны увеличился в 2,7 раз. Дальность поражения целей выросла с 20 километров до 30 километров», - отметил Пушин. Он подчеркнул, что при создании улучшенной машины был учтен широкий опыт боевой эксплуатации в различных условиях. Также в оптико-электронную систему добавили телевизионно-дальномерный модуль. Он позволяет обнаруживать цели низкой контрастности и измерять дальность до целей. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика