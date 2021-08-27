Команда России на АрМИ-2021 установила рекорд прохождения «Тропы разведчика»

Российские военные первыми преодолели самый сложный этап международного конкурса «Отличники войсковой разведки» в Новосибирской области.

Чтобы пройти «Тропу разведчика», им понадобилось 41,04 минуты, сообщает пресс-центр Армейских международных игр - 2021.

Во время прохождения третьего этапа военные разведчики в полной экипировке прошли полосу препятствий на скорость, преодолевая отвесные заборы и стены, фасады домов, ров с водой, колючую проволоку, канализацию и др.

Кроме того, военнослужащие разгромили «врагов» броском ножа из различных положений, «подорвали» участок железной дороги, преодолели условно зараженную территорию и эвакуировали раненых бойцов.

Конкурс «Отличники войсковой разведки» начался с 22 августа и завершится 4 сентября на базе учебного комплекса НВВКУ.