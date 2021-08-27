Стена огня: в Китае полыхает высотка

Сильный пожар произошел в высотном жилом здании «Кайсюань Гоцзи» в городе Далянь на востоке Китая. По информации спасателей, пламя вспыхнуло в 11 утра по московскому времени, пишет РИА Новости.

Очевидцы происшествия активно делятся видео с места инцидента в социальных сетях. На кадрах видно, что огнем объята вся внешняя сторона высотки. Из окон вырываются языки пламени, от здания валит густой черный дым.

На место ЧП прибыли 366 пожарных и 68 единиц спецтехники. Тушение осложняется сильным ветром и высотой самого здания.