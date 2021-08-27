Вспоминает о театре и шутит: Ивана Краско перевели из реанимации в отдельную палату

Актера Ивана Краско, который попал в реанимацию с инсультом, перевели в обычную палату. Состояние артиста медики оценивают, как средне тяжелое. Об этом «Звезде» рассказал директор актера Вячеслав Смородинов.

«Он находится в комфортных условиях, лежит один, чувствует себя удовлетворительно. Хочет, конечно быстро восстановиться, вспоминает о театре, о работе в театре, но многое забывает, пока ему тяжело. Но он в сознании, может разговаривать, даже шутит» – поделился он.

Краско будет находится в больнице минимум 10 дней, решение о дальнейших действиях будут принимать врачи.

Ранее бывшая супруга актера Наталья Вяль рассказала, что пока рано говорить о возвращении 90-летнего актера на сцену.