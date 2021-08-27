В стране и мире Самое засушливое на земле место покрылось снегом Ян Брацкий В июле 2021 года из-за рекордно низких температур снег выпал в 13 латиноамериканских городах. © Фото: Michal Jarmoluk, Pixabay Читайте нас на: Жители небольшого шахтерского городка Эль-Сальвадор, что в чилийской пустыне Атакама, стали свидетелями климатического чуда. Раскаленный песок укрылся снегом. Белым покрывалом укуталась сама пустыня, городские улицы и дома. Многие жители города увидели снег впервые в жизни. Дети кинулись играть в снежки и валяться в высоких сугробах, сообщает сообщает Associated Press, опубликовавшее соответствующий видеоролик на своем YouTube-канале. Причиной столь редкого явления могут быть системные изменения в мировом климате, считают ученые. Некоторые пользователи социальных сетей и вовсе сочли мрачным предзнаменованием появление снега в пустыне. Чилийцы не единственные в списке рекордсменов. В июле 2021 года из-за рекордно низких температур снег выпал в 13 бразильских городах, традиционно изнывающих от жары в летние месяцы. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика