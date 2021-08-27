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Танк Т-14 «Армата» получит искусственный интеллект

Тимур Шерзад
15:51 27.08.2021
Т-14 уже активно модернизируют, причем не только по линии внедрения искусственного интеллекта, но и по другим разработкам.
Танк Т-14 «Армата» получит искусственный интеллект
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Танк Т-14 «Армата» уже подвергается модернизации, он получит искусственный интеллект. Об этом в интервью РИА Новости сообщил генеральный директор «Уралвагонзавода» Александр Потапов. 

«Немного приоткрою секрет, что «Армату» мы уже начали модернизировать по линии внедрения искусственного интеллекта, а также некоторых других разработок», - сказал он.

Он подчеркнул, что «Армата» станет базой, развивать которую будут десятилетиями. 

Т-14 - первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Экипаж танка может работать в условиях химической атаки или ядерной войны.

Танк малозаметен в инфракрасном, радио- и магнитном диапазонах. В частности, это сокращает дистанцию противотанковых управляемых ракет, в том числе Javelin, в 2,7 раза. Это означает, что расчет этих комплексов будет более уязвим для ответного огня.

Активная подвеска значительно сокращает раскачивание танка на пересеченной местности, что позволяет более точно вести стрельбу.

Активная защита «Афганит» перехватывает снаряды и ракеты разрушением или ослеплением мультиспектральными завесами и электромагнитным оружием. Этот комплекс имеет дальние радары и оптические пеленгаторы предупреждения об угрозах, поэтому используется также для разведки наземных и воздушных целей.

Динамическая защита «Малахит» способна отражать особо мощные боевые части ПТУР.

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