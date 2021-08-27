Борьба за живучесть: кадры проведения конкурса АрМИ «Кубок моря - 2021» с участием российских и вьетнамских военных

Во Владивостоке состоялся финальный этап конкурса «Кубок моря» в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021». Экипажи боевых кораблей ВМФ России и ВМС Социалистической Республики Вьетнам приняли участие в двух этапах конкурса: «Состязание по борьбе за живучесть корабля» и «Соревнование по использованию спасательных средств».

В ходе борьбы за живучесть экипажи на время отрабатывали задачи по заделыванию пробоин в борту корабля на учебно-тренировочном комплексе «Каспий» Объединенного учебного центра ВМФ России, где обстановка в помещении максимально приближена к реальной с фактическим поступлением забортной воды.

По итогам соревнований двусторонней судейской коллегией было принято общее решение о равном счете, так как обе команды показали одинаковые результаты в данном состязании.

Соревнование по использованию спасательных средств проходило во Владивостоке на базе водно-спортивной станции ФАУ МО РФ ЦСКА. Участники конкурса соревновались в быстроте и ловкости спасения на плотах. Команды противоборствующих сторон состояли из пяти участников, которые надевали спасательные гидротермокостюмы, прыгали в воду, проплывали 30 метров к спасательному плоту и с помощью весел продвигались на нем к линии финиша. Судейская коллегия оценивала как время выполнения каждого элемента, так и общее время прохождения дистанции.

В ходе упорной борьбы с учетом штрафных баллов обеих команд моряки-тихоокеанцы и их вьетнамские коллеги показали равные результаты в упражнении по использованию спасательных средств.

Общие результаты и победитель международного конкурса «Кубок моря - 2021» будут объявлены судейской коллегией на подведении итогов конкурса.