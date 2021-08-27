Суровее «Хаммера»: на «Армии-2021» показали внедорожник на базе военного броневика

Военная техника эстетична и прочна. Она подкупает своей грубой простотой и ощущением концентрированной мощи. Многие образцы часто хотелось бы видеть и на гражданском рынке. Некоторые представители отечественного ОПК, судя по всему, думают так же - и в результате на «Армию-2021» привезли «Стрелу КБМ ВПК» - небронированную версию бронемашины «Стрела».

«В этом году мы впервые представляем небронированную версию автомобилей семейства стрела. В прошлом году мы показывали созданную в инициативном порядке легкую бронированную машину стрела. Была открыта опытно-конструкторская работы министерством обороны, которая предусматривает создание целой линейки, в том числе, и небронированной версии», - рассказал «Звезде» руководитель направления ООО «ВПК» Сергей Суворов.

По его словам, база машин одинаковая. В них используются одни и те же узлы и агрегаты, коммерческих автомобилей грузовых, которые распространены в нашей стране.

«Это удешевляет машину, расширяет сервисную базу», - подчеркнул Суворов.

Он добавил, что, если машина понравится потребителям, то она сможет выйти на гражданский рынок и использоваться в народном хозяйстве.