В США подтвердили, что провели серию контролируемых взрывов в Кабуле

Американские военные произвели несколько контролируемых взрывов в районе аэропорта Кабула. Об этом заявил пресс-секретарь Центрального командования Вооруженных сил США Джон Ригсби.

Как заявил американский военный, серия взрывов была запланирована. Они происходили под контролем и были необходимы, чтобы уничтожить американское оборудование, передает CNN.

Ранее в Вашингтоне заявили, что дадут военный ответ после того, как установит причастных к атакам в Кабуле. С таким заявлением выступили в Пентагоне.

В американском военном ведомстве также подтвердили гибель 12 военных в результате атаки смертника в районе аэропорта в афганской столице. Позже стало известно, что это число выросло до 13 - один из военнослужащих скончался от ран.