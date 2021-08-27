Форум «Армия-2021». Интервью с главным инфекционистом Министерства обороны РФ Константином Ждановым
Гостем студии «Звезды» в парке «Патриот» стал главный инфекционист Министерства обороны полковник медицинской службы Константин Жданов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Все дни форума в парке «Патриот» в студию нашего телеканала к обозревателю Алексею Самолетову приходят ключевые фигуры Министерства обороны РФ и военно-промышленного комплекса, ведущие военные эксперты, руководители крупных корпораций и государственные руководители.
Наблюдайте за беседой в прямой трансляции на сайте телеканала «Звезда».