Десятки танков и атаки «противника»: в Ярославской области прошла масштабная переброска техники через Волгу

Масштабная операция по переброске техники через Волгу развернулась в Ярославской области.

Военные инженеры навели полноценный железнодорожный мост протяженностью более одного километра. Причем работать пришлось в условиях максимально приближенных к боевым. То есть когда противник атакует сразу с нескольких направлений, в том числе и с воды.

С воздуха подразделения МТО прикрывала армейская авиация, а группы быстрого реагирования выследили и уничтожили всех диверсантов. По переправе через Волгу прошли десятки танков, а также железнодорожный состав с горючим.

Учения проходят под руководством заместителя министра обороны России генерала армии Дмитрия Булгакова.

«Сегодня мы отрабатывали все вопросы, связанные с планом учений, - это транспортное обеспечение для перегруппировок войск. В том числе для гражданских народно-хозяйственных грузов», - отметил Булгаков.

По словам замминистра, такие учения необходимы в том числе для действий в условиях природных катаклизмов - это и наводнения, и землетрясения, и природные пожары.