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Криминалист оценил связь убийства школьницы в Тюмени с другими схожими преступлениями в регионе

Виктория Ивашечкина
09:27 26.08.2021
Ранее в СМИ появилась информация, что 40-летний мужчина признал свою вину.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Эксперт-криминалист Дмитрий Кирюхин рассказал «Звезде» о мужчине, который был накануне задержан в качестве подозреваемого в убийстве 8-летней девочки в Тюмени. По словам эксперта, характер данного убийства похож на другие схожие преступления в регионе.

В период с 1997 года на территории региона безвестно пропали еще восемь детей, некоторые из них были также найдены убитыми.

Напомним, тело Насти Муравьевой с признаками насильственной смерти было обнаружено 19 августа в Тюмени. Школьница пропала 30 июня.

«Последние вопросы, которые всех занимают с момента пропажи Насти Муравьевой, это: «Вернулся ли старый маньяк или объявился новый?». Мне задавали этот вопрос очень много раз. Я всегда говорил насчет старых преступлений. Все сразу обратили внимание на район «Лесобаза», где ранее уже пропадала девочка. Семья Насти также являлась маргинальной, девочка была предоставлена себе. И у человека было много времени, чтобы спокойно ее увести», - прокомментировал эксперт.

При этом, как подчеркнул Кирюхин, пока нельзя точно утверждать, что подозреваемый 40-летний уроженец Сургута мог быть причастен к другим преступлениям.

«Десять лет-это очень большой срок после завершения предыдущей серии. За этот срок человек может умереть, сесть в тюрьму, попасть в больницу. Поэтому говорить о характере данного преступления пока преждевременно. Но все складывалось к тому, что вернулся старый маньяк. Настя была похожа на предыдущую жертву», - подытожил Кирюхин.

Как сообщалось ранее, в результате исследования, проведенного специалистами ЭКЦ УМВД России по Тюменской области, было установлено совпадение ДНК мужчины с образцами, изъятыми на теле убитой девочки.

Кроме того, ранее в СМИ появилась информация, что подозреваемый, который является бывшим сотрудником правоохранительных органов, признал свою вину в преступлении.

При этом причастность к пропаже других детей на территории региона он отрицает.

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