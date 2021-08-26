Раскрыты подробности аварии с микроавтобусом в Новосибирске

Стали известны подробности аварии с микроавтобусом в Новосибирске. Водитель пассажирского транспортного средства, по предварительной информации, столкнулся с грузовиком после того, как проигнорировал знак «обгон запрещен» и выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщили в ГИБДД.

Ранее стало известно, что в результате происшествия пострадали семь человек. По данным ведомства, авария произошла накануне около 21.26 по московскому времени на Гусинобродском шоссе. Автобус двигался из Новокузнецка в сторону аэропорта Толмачево.

По предварительный данным, в результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров и 65-летний водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью, из них госпитализированы четверо.

«Водителя микроавтобуса извлекали с помощью гидравлического инструмента из кабины автобуса. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения», - говорится в сообщении.

Впоследствии было уточнено, что среди госпитализированных - 58-летняя пассажирка микроавтобуса, она находится в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, а также 17-летняя девушка.