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Раскрыты подробности аварии с микроавтобусом в Новосибирске

Анна Назайкина
08:05 26.08.2021
Водитель автобуса проигнорировал дорожный знак «Обгон запрещен» и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым автомобилем.
© Видео: VK, Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54» © Фото: МЧС РФ
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Стали известны подробности аварии с микроавтобусом в Новосибирске. Водитель пассажирского транспортного средства, по предварительной информации, столкнулся с грузовиком после того, как проигнорировал знак «обгон запрещен» и выехал на полосу встречного движения. Об этом сообщили в ГИБДД.

Ранее стало известно, что в результате происшествия пострадали семь человек. По данным ведомства, авария произошла накануне около 21.26 по московскому времени на Гусинобродском шоссе. Автобус двигался из Новокузнецка в сторону аэропорта Толмачево.

По предварительный данным, в результате дорожно-транспортного происшествия шесть пассажиров и 65-летний водитель микроавтобуса обратились за медицинской помощью, из них госпитализированы четверо.

«Водителя микроавтобуса извлекали с помощью гидравлического инструмента из кабины автобуса. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения», - говорится в сообщении.

Впоследствии было уточнено, что среди госпитализированных - 58-летняя пассажирка микроавтобуса, она находится в тяжелом состоянии с многочисленными травмами, а также 17-летняя девушка.

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