Стали известны все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов
Стали известны все участники группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
В групповой стадии сыграют 32 клуба, в том числе и российский «Зенит».
Полностью список команд-участниц Лиги чемпионов выглядит следующим образом:
Испания: «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севилья», «Вильярреал»
Англия: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль»
Германия: «Бавария», «Лейпциг», «Боруссия», «Вольфсбург»
Италия: «Интер», «Милан», «Аталанта», «Ювентус»
Португалия: «Спортинг», «Порту», «Бенфика»
Франция: «Лилль», «Пари Сен-Жермен»
Украина: «Динамо» (Киев), «Шахтер»
Австрия: «Зальцбург»
Молдавия: «Шериф»
Россия: «Зенит»
Нидерланды: «Аякс»
Турция: «Бешикташ»
Бельгия: «Брюгге»
Швейцария: «Янг Бойз»
Швеция: «Мальме»
Ранее был назван итоговый состав сборной России по футболу на встречи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. В окончательный состав попали 29 игроков.