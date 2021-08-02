Армия Военнослужащие ЗВО проходят ревакцинацию от COVID-19 в Воронежской области Валентина Пескова Повторная вакцинация военнослужащих начата в связи с подготовкой к предстоящим учениям, где солдатам придется находиться в постоянном контакте с военнослужащими из других подразделений. © Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Военные медики в ЗВО начали делать повторные прививки от COVID-19 военнослужащим общевойсковой армии Западного военного округа. Ревакцинация от инфекции коронавируса проходит в военном госпитале Воронежской области. © Минобороны РФ Перед введением вакцины «Спутник-V» солдаты обязательно проходят тестирование на наличие антител, медицинский осмотр, также им разъясняют, какие могут быть противопоказания, ограничения и рекомендации в связи с повторным введением первого и второго компонентов препарата. © Минобороны РФ На протяжении первых трех дней личный состав, прошедший ревакцинацию одним из компонентов, обязательно находится под наблюдением медицинского персонала. Около 30% вакцинируемых военнослужащих составляют новобранцы весенней призывной кампании, которые пожелали добровольно защититься от COVID-19. © Минобороны РФ В ЗВО начали интенсивную ревакцинацию военнослужащих в связи с подготовкой личного состава к предстоящим учениям, на которых им придется находиться в постоянным контакте с коллегами из других подразделений. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика