Жители Великобритании смогут получать за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки на такси и пиццу

В Великобритании жители смогут получать за прохождение вакцинации от COVID-19 скидки от сервисов такси и общепита. Совместная инициатива следует от британского минздрава и бизнеса. Об этом сообщает Express.

Ранее стало известно, что в Великобритании зафиксированы случаи заражения лямбда-штаммом коронавируса. По словам ученых, он распространен в Южной Америке.

Лямбда-вариант изначально выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце прошлого года. Специалисты предположили, что эта версия патогена содержит несколько мутаций в спайковом белке. При этом у ученых нет доказательств, что данный штамм провоцирует более тяжелое течение COVID-19 или ослабляет действие вакцин.