Военные железнодорожники начали работы на вечномерзлых грунтах на БАМе

Военные железнодорожники Восточного военного округа (ВВО) приступили к земляным работам на участках реконструкции Байкало-Амурской магистрали (БАМ), где находятся грунты, существующие в условиях вечной мерзлоты.

В ходе подготовительных работ, специалистам, занимающимся реконструкцией БАМа, все время приходится сталкиваться с внезапно возникающими трудностями, которые возникают из-за наличия в местах работ заболоченных и вечномерзлых грунтов.

Как сообщили в Минобороны РФ, глубина залегания слоев почвы на таких участках составляет от двух до трех метров. Сложность работы при таких условиях заключается в нестабильности поверхности грунта в местах, где производятся подготовительные работы.