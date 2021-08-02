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Военные железнодорожники начали работы на вечномерзлых грунтах на БАМе

Валентина Пескова
06:27 02.08.2021
Сложность работы на участках с вечной мерзлотой заключается в том, что глубина залегания  слоев почвы там составляет от двух до трех метров.
Военные железнодорожники начали работы на вечномерзлых грунтах на БАМе
© Фото: Минобороны РФ
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Военные железнодорожники Восточного военного округа (ВВО) приступили к земляным работам на участках реконструкции Байкало-Амурской        магистрали (БАМ), где находятся грунты, существующие в условиях вечной мерзлоты.

В ходе подготовительных работ, специалистам, занимающимся реконструкцией БАМа, все время приходится сталкиваться с внезапно возникающими трудностями, которые возникают из-за наличия в местах работ заболоченных и вечномерзлых грунтов.

Как сообщили в Минобороны РФ, глубина залегания  слоев почвы на таких участках составляет от двух до трех метров. Сложность работы при таких условиях заключается в нестабильности поверхности грунта в местах, где производятся подготовительные работы.

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