«Зенит» победил ЦСКА в матче РПЛ

«Зенит» одержал победу над ЦСКА в матче шестого тура Российской премьер-лиги. Встреча команд завершилась со счетом 1:0 в пользу клуба из Петербурга.

Автором единственного гола стал Сердар Азмун. Голевую передачу совершил нападающий «Зенита» Артем Дзюба. Для него это стало первым результативным действием в нынешнем сезоне.

После этой победы «Зенит» встал на первую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 14 очками. ЦСКА в данный момент располагается на шестой строчке.

Ранее был назван итоговый состав сборной России по футболу на встречи отборочного цикла чемпионата мира 2022 года. В окончательный состав попали 29 игроков.