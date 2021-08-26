«Юнармия» и Новикомбанк заключили соглашение о сотрудничестве

В рамках форума «Армия-2021» Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия» заключило соглашение о сотрудничестве с «опорным банком» госкорпорации «Ростех».

«Новикомбанк - проверенный партнер. Мы "обкатали" коллаборацию в Воронеже, где был организован ряд совместных мероприятий, приуроченных к памятным датам Великой Отечественной войны. Банк передал в региональный штаб "Юнармии" учебные пособия, книги и образовательные материалы для проведения занятий. А в преддверии Дня Победы Новикомбанк обеспечил юнармейцев Воронежа защитными масками с уникальным дизайном. Молодые люди смогли поздравить ветеранов, соблюдая все меры предосторожности. Сегодня переходим на федеральный уровень и, уверен, что вместе сможем сделать еще больше… », - рассказал лидер «Юнармии», трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, Олимпийский чемпион Никита Нагорный.

Подписанное соглашение нацелено на развитие системы патриотического воспитания, популяризацию физической культуры и здорового образа жизни среди подрастающего поколения. Также, совместными усилиями «Юнармия» и «Ростех» будут содействовать формированию профессиональной ориентации детей и подростков на получение инженерно-технических специальностей.

«Поддержка социальных инициатив - одна из приоритетных составляющих корпоративной политики Новикомбанка. Для нашей организации имеет большое значение участие в реализации государственной молодежной политики. Мы намерены оказывать полное содействие "Юнармии" в работе, направленной на патриотическое воспитание детей и подростков, поддержку молодых кадров, профориентацию и популяризацию инженерных и рабочих профессий. Впереди у нас много интересных проектов», - пояснила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

На данный момент у «Юнармии» подписаны соглашения примерно с сотней партнеров. Среди них - ряд предприятий, входящих в ГК «Ростех», «Русское географическое общество», Фонд социально-культурных инициатив и другие.

Весной этого года «Юнармия» подписала соглашение о партнерстве с конкурсом «Большая перемена», и у его участников появилась возможность попробовать свои силы в специальном направлении «Служи Отечеству», спонсором которого выступает Движение «Юнармия».

Новикомбанк входит в двадцатку крупнейших банков России. В основном он занимается финансированием отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей, авиации и автопрома. Новикомбанк - генеральный финансовый партнер Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Напомним, Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах более 850 тысяч участников - самых смелых, самых отважных, самых инициативных ребят. Основной задачей движения является патриотическое воспитание, а также физическое, интеллектуальное и социальное развитие молодежи.