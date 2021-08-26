Экономика России достигла допандемийного уровня

Масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным и приводит к увеличению инфляционного давления. Такое заявление сделал глава Министерства финансов Антон Силуанов, слова которого приводятся на сайте ведомства.

«Мы видим, что масштаб мировой антикризисной поддержки оказался чрезмерным, приводит к увеличению инфляционного давления. В связи с этим необходимо совместно принимать меры для снижения факторов перегрева экономики, накопления в ней дисбалансов, роста госзадолженности, дефицита бюджета и т. д.», - сказал Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками БРИКС.

Минфина РФ сообщает, что впервые за много лет главы финансовых ведомств приняли совместное заявление с обзором текущего состояния мировой экономики и принимаемых мер в ответ на кризис, который вызвала пандемия COVID-19.

«Заявление содержит не только антикризисные меры, но и консолидированную позицию стран "пятерки" по актуальным вопросам глобальной повестки, включая единые подходы к сокращению и регулированию углеродных выбросов», - информирует ведомство.

Также в публикации ведомства отмечается, что партнеры высказали озабоченность по поводу расхождения траекторий восстановления в развитых и развивающихся государствах, существенных рисков продолжительного применения антикризисных мер, способных привести к «перегреву экономики» и сопровождаться накоплением дисбалансов.

Как добавил Силуанов, Россия, выходя на бюджетное правило, стремится сохранить баланс между экономическим ростом и темпами инфляции. По его словам, в российской экономике благополучно проводится контрциклическая политика.

«Рост экономики РФ в I полугодии 2021 года достиг допандемийного уровня, а во многих секторах превысил его», - подчеркнул глава Минфина России.

Ранее Антон Силуанов рассказал, что на единовременные выплаты пенсионерам и военнослужащим, о которых ранее объявил российский президент Владимир Путин, понадобится порядка 500 миллиардов рублей из доходов бюджета РФ текущего года.