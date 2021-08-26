СМИ: в Кабуле мог прогреметь еще один взрыв
Очевидцы сообщают, что слышали звуки, похожие на взрыв со стороны кабульского аэропорта.
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В столице Афганистана мог прогреметь еще один взрыв. Об этом сообщил корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев.
«Мы только что слышали звуки, похожие на взрыв со стороны аэропорта», - написал Гоздиев в своем Twitter-аккаунте.
Первый взрыв вблизи аэропорта Кабула произошел в четверг, 26 августа. По данным СМИ, взрывное устройство в действие привел смертник. Точное число погибших и пострадавших к настоящему моменту неизвестно.
Россиян, по сообщениям официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в момент инцидента в воздушной гавани не было. Тем временем, Пентагон подтвердил гибель нескольких американских военнослужащих в результате взрыва.