Более 150 единиц новой техники: в ЦВО стартовал военно-технический форум «Армия-2021»

В Центральном военном округе (ЦВО) стартовал военно-технический форум «Армия-2021». Площадки форума открылись для посетителей в городах Екатеринбург, Новосибирск и Самара.

В Екатеринбурге для показа представлено более 150 единиц новой и модернизированной техники, которая стоит на вооружении войск ЦВО, а также историческая военная техника. Кроме того, впервые представлена широкой публике уникальная поисково-эвакуационная (ПЭМ-1) машина амфибия «Синяя птица», которая используется военными спасателями при встрече космонавтов на Земле.

«В рамках форума впервые развернут кластер "Партизанская деревня", на площадке которого посетители смогут ознакомиться с бытом партизан времен Великой Отечественной войны. Отличительной особенностью форума в Екатеринбурге станет проведение масштабной военно-исторической реконструкции боевых эпизодов Ясско-Кишиневской операции Великой Отечественной войны», - рассказал журналистам начальник штаба Центрального военного округа генерал-лейтенант Михаил Теплинский.

Военачальник добавил, что в ходе форума слаженные экипажи боевых машин продемонстрируют свои лучшие качества и подтвердят растущий боевой потенциал ЦВО. Теплинский отметил, что демонстрация возможностей военной техники завоевала любовь многочисленных гостей, особенно молодежи. Он также выразил уверенность, что посетители форума смогут в очередной раз убедиться в высокой надежности российского оружия, которое «не раз доказывало свою эффективность».