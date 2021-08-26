От компактных разведчиков до воздушных мишеней: какие беспилотники «ЭНИКС» представила на форуме «Армия»

Одно из наиболее перспективных направлений развития Вооруженных сил - это беспилотные летательные аппараты. От самых крохотных, разведывательных, до тяжелых ударных дронов. Российская компания «ЭНИКС» представила руководству Министерства обороны широкую линейку своих разработок в этой области на форуме «Армия-2021».

Так, на МВТФ был показан комплекс дистанционного наблюдения «ВЕЕР», предназначенный для круглосуточного ведения воздушной разведки в городских условиях. «ВЕЕР» полностью унифицирован по целевым нагрузкам и наземной станции управления с серийно поставляемыми комплексами БЛА. Как уточняется, в настоящий момент комплекс проходит заводские испытания. Начало поставок запланировано на конец 2021 года.

Также компания представила новинку семейства «Элерон» - БЛА «Элерон-7». Данный комплекс предназначается для круглосуточного ведения воздушной разведки в видимом и инфракрасном диапазонах и обеспечивает визуальный поиск и сопровождение объектов разведки в режиме реального времени. Новинка позволяет определять их точное местоположение с отображением на наземном пульте управления координат объекта с помощью ГЛОНАСС/GPS.

Кроме того, на стенде компании была продемонстрирована модернизированная воздушная платформа Е08 с отечественными турбореактивными двигателями, что позволило увеличить скорость и продолжительность полета за счет сокращения массы летательного аппарата. Новинка способна имитировать маневрирующие цели, планирующие управляемые авиабомбы, крылатые ракеты, а также частично самолеты и вертолеты авиации. Беспилотник может выполнять такие маневры, как пикирование, горка, змейка.

Как сообщает генеральный директор Побежимов В.Н., специалистами АО «ЭНИКС» на серийно выпускаемых изделиях была проделана большая работа по улучшению тактико-технических характеристик, а также по замене импортных комплектующих на российские.