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В России создали парашют для десантирования боевых водолазов

Анна Назайкина
11:14 26.08.2021
Новинка может применяться на высоте до 8 000 метров при скорости летательного аппарата от 140 до 350 км/ч.
© Видео: Ростех © Фото: Ростех
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В России создали новую парашютную систему для десантирования боевых пловцов в полной экипировке на воду. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

Как отмечается, данная новинка даст возможность бойцу оперативно и безопасно снять парашют и приступить к выполнению боевой задачи уже под водой.

«Парашютная система, предназначенная для выполнения прыжков с последующим погружением под воду, разработана специалистами Ивановского парашютного завода “Полет” холдинга “Технодинамика”. Новинка может применяться на высоте до 8 000 м при скорости летательного аппарата от 140 до 350 км/ч. Парашют типа “крыло” площадью 37,2 м2 обеспечивает грузоподъемность до 225 кг», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данная разработка дает возможность разместить в ее составе специальное водолазное оборудование и произвести десантирование бойца в полном снаряжении. Также в системе предусматривается крепление для грузовой обвязки с весом до 130 килограммов.

Парашютная система представлена на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021», который проходит в подмосковной Кубинке с 22 по 28 августа.

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