На Братской ГЭС в Приангарье впервые с 1995 года произвели холостой сброс воды

На Братской ГЭС впервые с 1995 года произвели холостой сброс воды. Соответствующее решение было принято Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов из-за гидрологической обстановки в регионе и высокого уровня воды в реках и водохранилищах в частности.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, с 26 августа для Братского гидроузла действует режим работы со среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 5 300 кубометров в секунду. При этом через гидроагрегаты станция будет пропускать в нижний бьеф 4,7 тыс. кубометров в секунду, а холостой водосброс составит 500 кубометров в секунду.

Уровень воды в Усть-Илимском водохранилище будет поддерживаться в верхнем бьефе у плотины в пределах 295,5-296 метров. Спасатели отметили, что в регионе проводится регулярный мониторинг рек из-за высокого уровня реки Ангары и ее притоков.