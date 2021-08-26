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На Братской ГЭС в Приангарье впервые с 1995 года произвели холостой сброс воды

Светлана Иванова
10:55 26.08.2021
Мера удержит уровень Братского водохранилища и минимизирует риски подтоплений.
© Видео: ДТП 38RUS Иркутск, ВКонтакте © Фото: evgeniishamanskii, Instagram
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На Братской ГЭС впервые с 1995 года произвели холостой сброс воды. Соответствующее решение было принято Енисейским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов из-за гидрологической обстановки в регионе и высокого уровня воды в реках и водохранилищах в частности.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области, с 26 августа для Братского гидроузла действует режим работы со среднесуточными сбросными расходами в диапазоне 5 300 кубометров в секунду. При этом через гидроагрегаты станция будет пропускать в нижний бьеф 4,7 тыс. кубометров в секунду, а холостой водосброс составит 500 кубометров в секунду.

Уровень воды в Усть-Илимском водохранилище будет поддерживаться в верхнем бьефе у плотины в пределах 295,5-296 метров. Спасатели отметили, что в регионе проводится регулярный мониторинг рек из-за высокого уровня реки Ангары и ее притоков.

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