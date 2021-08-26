Границы России будет оберегать развернутая Минобороны система РЛС «Контейнер»
Он добавил, что система из станций будет развернута вдоль границ России, что позволит перекрывать «соответствующее пространство».
© Фото: Минобороны России
Минобороны России развернет систему загоризонтных радиолокационных станций «Контейнер». Она сможет видеть любые, в том числе малозаметные самолеты на расстоянии до трех тысяч километров. Об этом в интервью РИА Новости сообщил гендиректор концерна «РТИ системы» Юрий Аношко.
«Министерством обороны принято решение, что будет развернута целая система, в рамках этой задачи работы проводятся по созданию новых станций "Контейнер"», - сказал Аношко.
Он добавил, что система из станций будет развернута вдоль границ России, что позволит перекрывать «соответствующее пространство».