Новые ударные беспилотники «Иноходец-РУ» пойдут в войска с 2023 года
Минобороны России и компания «Кронштадт» подписали контракт на поставку этих беспилотных комплексов на форуме «Армия-2021».
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Новые ударные беспилотники «Иноходец-РУ» начнут поставляться в войска с 2023 года. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
«Ожидаем поставку этих машин начиная с 2023 года», - заявил он на форуме «Армия-2021».
Минобороны России и компания «Кронштадт» подписали контракт на поставку этих беспилотных комплексов на форуме «Армия-2021».