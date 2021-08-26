ОПК Новые ударные беспилотники «Иноходец-РУ» пойдут в войска с 2023 года Тимур Шерзад Минобороны России и компания «Кронштадт» подписали контракт на поставку этих беспилотных комплексов на форуме «Армия-2021». © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Новые ударные беспилотники «Иноходец-РУ» начнут поставляться в войска с 2023 года. Об этом заявил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко. «Ожидаем поставку этих машин начиная с 2023 года», - заявил он на форуме «Армия-2021». Минобороны России и компания «Кронштадт» подписали контракт на поставку этих беспилотных комплексов на форуме «Армия-2021».

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