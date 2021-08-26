«Вторая родина»: эвакуированные из Кабула иностранцы рассказали о хорошем приеме в России

Эвакуированные из Кабула люди остались довольны эвакуацией из Афганистана, которую провели в Минобороны РФ. Как рассказал один из пассажиров, он принял решение покинуть южноафриканскую страну из-за угрозы для жизни.

«Мы очень довольны, очень хорошо нас встречали, все хорошо, прилетели в Москву. Сейчас власть поменялась, стало более опасно для жизни. Необходимо оттуда уходить. Москва у нас вторая родина считается, мы прилетели в Москву», - сообщил пассажир.

Все самолеты Минобороны, которые эвакуировали россиян и граждан стран ОДКБ из Афганистана, приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. Последние два - поздней ночью. После приземления пассажиры прошли пограничный контроль и дезинфекцию против коронавируса.

Многие бежали из захваченного членами запрещенной в РФ группировки «Талибан»* Кабула целыми семьями. Кто-то оказался там, когда навещал родственников, другие уже долгое время жили в этой стране и имеют двойное гражданство. В отличие от граждан других стран, которые практически вынуждены жить в аэропорту Кабула в надежде на эвакуационные рейсы, этим людям долго ждать не пришлось. Российские военные сработали максимально оперативно и вывезли людей из страны.

В Подмосковье самолеты приземлились после промежуточных остановок. По пути из Афганистана они совершили посадку на аэродромах Киргизии и Таджикистана, доставив туда граждан этих республик, после чего продолжили полет в Россию. На борту всех без исключения пассажиров обеспечили питьевой водой и питанием. При необходимости военные медики готовы были оказать любую помощь.

Эвакуацию наших соотечественников и других нуждающихся организовал министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина. Всего четыре военно-транспортных самолета вывезли из Кабула более 500 человек.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.