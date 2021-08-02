Сотни тонн воды: кадры тушения пожаров в Якутии самолетами Ил-76 и вертолетами Ми-8

Авиация Минобороны России за сутки выполнила 16 сбросов воды для тушения крупных природных пожаров в Республике Саха (Якутия). Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации сбросили 336 тонн воды на очаги лесных возгораний. Армейская авиация на вертолетах Ми-8 выполнила сброс 40 тонн воды, а также обеспечила перевозку 20 специалистов противопожарной службы и более 1000 килограммов грузов.

Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны России выполнено 405 сбросов порядка 6,6 тысяч тонн воды, а также перевезено более 547 специалистов противопожарной службы и более 59 тонн грузов.

По поручению Президента Российской Федерации Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки Минобороны России для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами на территории Республики Саха (Якутия).

В состав авиагруппировки входят вертолеты Ми-8 армейской авиации и самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Самолеты Ил-76, задействованные в тушении пожара в Якутии, оборудованы выливными авиационными приборами (ВАП-2), емкостью 42 тонны. Вертолеты Ми-8 оборудованы водосливными устройствами ВСУ-5 емкостью 5 тонн, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.