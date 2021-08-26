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На «Армии-2021» рассказали, как дать вторую жизнь тысячам старых МТ-ЛБ

Тимур Шерзад
10:06 26.08.2021
При помещении на снегоболотоход до пяти тонн груза он способен сохранять плавучесть. Если такой задачи не стоит, то он может перевозить по бездорожью и семь тонн. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На форуме «Армия-2021» рассказали, как дать вторую жизнь тысячам стареньких армейских тягачей МТ-ЛБ. Это сделал руководитель направления ООО «ВПК» Сергей Суворов. Если вкратце, то можно просто провести модернизацию отходившего свой ресурс шасси и получить проходимый снегоболотоход для народного хозяйства. И получится, например, ВПК-МТ-Лу-6039 - переделанная версия удлиненной «мотолыги».

«Мы поставили более мощный двигатель и сделали новую каркасно-панельную кабину, комфортабельную, с хорошими условиями для работы экипажа», - сказал Суворов «Звезде». 

Он подчеркнул, что при помещении на снегоболотоход до пяти тонн груза он способен сохранять плавучесть. Если такой задачи не стоит, то он может перевозить по бездорожью и семь тонн. 

Сам процесс модернизации подразумевает очень серьезное обновление шасси. 

«Машин этих на сегодняшний день около 10 тысяч, ресурс свой они практически все исчерпали. Модернизация подразумевает увеличение ресурса за счет того, что меняются агрегаты, становится новый двигатель, ходовая перебирается», - отметил Суворов. 

На ВПК-МТ-Лу-6039 поставили 310-сильный турбодизель, который обеспечивает максимальную (по асфальту) скорость в 50 километров в час. Запас хода новинки - около 800 километров. 

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