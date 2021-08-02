Миротворцы РФ сопроводили более тысячи паломников в монастырь Амарас в Карабахе

Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность посещения монастырского комплекса Амарас в Нагорном Карабахе более чем тысяче паломников и местных жителей за неделю.

Миротворцы РФ накануне посещений паломников регулярно обеспечивают безопасность посещения христианского монастыря Амарас, находящегося вблизи линии разграничения сторон.

«Задача на сегодняшний день - обеспечение безопасности и сопровождение паломников в монастырский комплекс Амарас. Святыня находится вблизи линии разграничения, поэтому требуется постоянное сопровождение и обеспечение безопасности со стороны российского миротворческого контингента», - сообщил представитель миротворцев Андрей Резников.

В рамках реализации трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года российские миротворцы продолжают оказывать содействие в восстановлении мирной жизни в Нагорном Карабахе.

Амарас является одним из раннесредневековых христианских монастырей и расположен на территории Мартунинского района. В средневековой Армении он имел статус известного религиозного и культурного центра.

В результате подписания соглашения о прекращении огня, после окончания боевых действий, раннесредневековый монастырь Амарас оказался в непосредственной близости от линии разграничения сторон. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе на регулярной основе обеспечивают безопасность паломников, желающих посетить святыню.