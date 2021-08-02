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Наследие древности: уникальную цитадель восстанавливают в сирийском Алеппо

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
05:00 02.08.2021
В Алеппо восстанавливают пострадавшую при обстрелах древнюю цитадель.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Работа с камнем всегда требует едва ли не ювелирной точности. Каждый камень, после обработки должен быть строго определенных размеров, без сколов и трещин. Главную достопримечательность Алеппо, древнюю цитадель, восстанавливают после нескольких лет войны.

Построенная еще в 10 веке, крепость видела сотни войн и набегов. Овладеть цитаделью в разное время пытались османы, монголы, крестоносцы. Поднимаясь высоко над центральной частью древнего Алеппо, крепость была практически непреступна.

Занять господствующую высоту пытались и банды террористов. Во время боев за Алеппо боевики обстреливали ее из крупнокалиберной артиллерии, штурмовали стены и рыли подкопы. Стены крепости оказались настолько надежны, что атаки террористов отражал гарнизон всего из нескольких десятков человек.

«Мы восстанавливаем северную и восточную стены цитадели. Они пострадали больше остальных, некоторые башни были разрушены полностью. Мы провели исследование - определили степень разрушений. Первоначально хотели использовать оригинальный камень, то есть вернуть цитадели первозданный вид, но в некоторых местах разрушения очень серьезные. Приходится использовать современный материал», - объяснила главный инженер проекта Амина Сабуни.

Террористы знали, что в северной части крепости на глубине 60-ти метров находится тоннель, который соединяет цитадель с городом. Через него сражающийся гарнизон получал оружие, боеприпасы и продовольствие. Именно поэтому удары по северной части были самыми мощными.

Чтобы восстановить пострадавшие во время боев части крепости, инженерам приходится поднимать каждый камень на огромную высоту. Каждый раз это сложная, кропотливая работа. Уже наверху камни сортируют и точно подгоняют под разрушенный фрагмент.

Цитадель Алеппо – объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Уже после освобождения города представители организации приезжали сюда и осматривали разрушения. Обещали помочь, но дальше дело не сдвинулось. Сейчас, говорят сирийские инженеры, древнюю цитадель они восстанавливают своими силами.

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