В Туле задержали агента спецслужб Украины, собиравшего данные о стрелковом оружии РФ

В Туле удалось задержать агента украинских спецслужб, который собирал данные о перспективном стрелковом оружии. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

«В Туле задержан с поличным гражданин Украины, осуществлявший собирание сведений, составляющих государственную тайну в отношении новейших образцов вооружения и секретной технической документации к ним», - заявили в ведомстве.

По информации ФСБ, агент занимался поисками сотрудников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

«Его целями были вербовочная разработка россиян и получение от них охраняемых законом сведений о перспективных разработках в области стрелкового вооружения», - говорится в сообщении.

Как уточняется, было заведено уголовное дело по статье «Шпионаж».