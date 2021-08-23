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В районе аэропорта Кабула произошла перестрелка

Виктория Ивашечкина
09:03 23.08.2021
Уточняется, что в перестрелку также вступили немецкие и американские военнослужащие.
В районе аэропорта Кабула произошла перестрелка
© Фото: РИА Новости
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В понедельник, 23 августа, в аэропорту Кабула произошла стрельба между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными. В результате происшествия один афганский силовик погиб.

«Сегодня утром перестрелка произошла между афганскими силами безопасности и неизвестными возле северного входа аэропорта Кабула», - сказано в сообщении Вооруженных сил Германии. 

Также уточняется, что в перестрелку вступили немецкие и американские военнослужащие, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что во время празднования Дня независимости в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар по местным жителям открыли стрельбу.

Предположительно, это были участники движения «Талибан»*, применившие огнестрельное оружие.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.

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