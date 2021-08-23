В районе аэропорта Кабула произошла перестрелка

В понедельник, 23 августа, в аэропорту Кабула произошла стрельба между афганскими сотрудниками сил безопасности и неизвестными. В результате происшествия один афганский силовик погиб.

«Сегодня утром перестрелка произошла между афганскими силами безопасности и неизвестными возле северного входа аэропорта Кабула», - сказано в сообщении Вооруженных сил Германии.

Также уточняется, что в перестрелку вступили немецкие и американские военнослужащие, никто из них не пострадал.

Ранее сообщалось, что во время празднования Дня независимости в городе Джелалабад в афганской провинции Нангархар по местным жителям открыли стрельбу.

Предположительно, это были участники движения «Талибан»*, применившие огнестрельное оружие.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещенная на территории РФ.