Врач напомнила, кому противопоказан рис

Рис – диетический продукт, который отличается невысокой калорийностью и содержит множество витаминов. Однако важно помнить, что в некоторых случаях этот популярный злак может принести вред, рассказала врач-диетолог Ольга Кораблева.

Он содержит сложные углеводы, которые надолго насыщают и дают запас энергии, причем на сто грамм отваренного продукта приходится всего 110-120 калорий. Кроме того, рис выступает в качестве натурального сорбента, избавляя организм от лишних солей и токсинов.

«Рис богат витаминами группы B, необходимыми для нервной системы, калием, марганцем, цинком, магнием, фосфором», - цитирует РИА Новости Ольгу Кораблеву.

Однако в случае некоторых заболеваний употребление риса может принести вред. Так, людям с ожирением не следует увлекаться этим продуктом, поскольку он может усилить проблемы с перистальтикой кишечника. Диабетикам же стоит отказаться от риса, поскольку у этого злака достаточно высокий гликемический индекс. Здоровым людям также не следует есть более 200 граммов риса в день, заключила диетолог.