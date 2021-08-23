Сильный прибой унес жизнь отдыхающего во Владивостоке

Один человек погиб из-за сильного прибоя у мыса Тобизина на острове Русский в Приморье. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве рассказали, что в 19.00 (12.00 мск) в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что требуется помощь мужчине, прыгнувшему со скалы мыса Тобизина — популярного места отдыха у местных жителей.

«В условиях сильного прибоя после штормовой погоды в предыдущие сутки человек самостоятельно выплыть не смог», — пояснили в МЧС.

В 20.00 спасатели прибыли на место и обнаружили тело мужчины на береговой косе. Из-за сильной прибойной волны подход на катере к нему был невозможен, тело подняли при помощи альпинистского снаряжения.

Во время транспортировки тела спасатели помогли мужчине, которые так же не мог выйти из воды самостоятельно. Очевидцы сообщили спасателям еще о четырех пловцах, которым нужна помощь. Все они были выведены на берег и не пострадали.

В Приморском крае 22 августа действовало штормовое предупреждение, в течение суток в южных районах и во Владивостоке отмечался сильный ветер, поднялись высокие волны.