Россия планирует отправить в космос еще двух космических туристов
Еще два космических туриста могут отправиться на Международную космическую станцию на российском корабле «Союз» после 2023 года. Об этом рассказал заместитель гендиректора корпорации «Роскосмос» по международному сотрудничеству Сергей Савельев.
«Есть у нас коммерческие заказчики, думаю, осенью мы их озвучим. Причем там серьезные намерения», - цитирует РИА Новости представителя государственной корпорации.
По словам Савельева, туристы будут представлены в октябре, в ходе Астронавтического конгресса в Объединенных арабских эмиратах. Сейчас процесс коммуникации подходит к этапу подписания документов.
Ранее стало известно, что российский космонавт Александр Скворцов может возглавить экипаж корабля «Союз», на котором отправятся на МКС космические туристы в 2023 году. В данный момент, по информации источника, Скворцов дублирует Александра Мисуркина, который отправится к МКС в декабре этого года с двумя туристами.