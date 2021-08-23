СМИ: Елизавета II готова подать в суд на принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II готова отстаивать честь королевской семьи в суде в случае, если заявления принца Гарри и его супруги Меган Маркл можно будет расценить как клевету. Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает The Sun.

«Чувство, которое испытывают на самом верху, такое: всему есть предел», — сказал собеседник издания.

По его словам, королева была «раздражена» нападками и не собирается допустить их вновь. Юристы королевской семьи, как утверждается, связываются с компаниями, которые занимаются «вопросами клеветы и частной жизни». Самое пристальное внимание будет уделяться мемуарам принца Гарри, которые должный выйти в 2022 году, пояснил источник. По его словам, юристы могут связаться и с издателями книги Penguin Random House.

В марте этого года вышло сенсационное интервью, в котором принц Гарри и Меган Маркл сделали несколько заявлений, ударивших по королевской семье и имиджу британской монархии. Так, Маркл, афроамериканка по матери, рассказала, что в королевской семье были обеспокоены тем, насколько может быть темной кожа ее первенца. При этом актриса не стала называть имена членов королевской семьи, которых волновал этот вопрос, так как это могло нанести им серьезный ущерб.