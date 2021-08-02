Фуд-корты и аттракционы вновь заработают в Петербурге

Фуд-корты и уличные аттракционы снова начинают работать в Санкт-Петербурге. Для возможности приема клиентов потребуется соблюдения некоторых новых ограничений.

Так, для работы аттракционов потребуется получение QR-кода на специальном сайте и актуализация стандарта безопасности деятельности с включением появившихся требований. Также на территориях парков разрешено будет находиться в одно время только одному человеку на 12 квадратных метров площади.

Весь персонал, кроме перенесших коронавирусную инфекцию в течение последнего полугодия работников, должен будет до 1 августа привиться как минимум первым компонентом вакцины. Для фудкортов установят норму посещаемости в одного человека на четыре «квадрата» и обяжут обеспечить гостям отдельные вход и выход.

Организации также будут должны использовать электронную систему подсчета посетителей и лимита гостей. Также работники заведений будут находиться на месте в средствах индивидуальной защиты. Об этом сообщает администрация губернатора города.