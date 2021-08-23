Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК ОПК

В ФСВТС рассказали о планах экспорта танка «Армата»

Тимур Шерзад
10:13 23.08.2021
В ФСВТС рассказали о планах экспорта танка «Армата»
© Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал о планах экспорта бронетехники на платформе «Армата», включая танк Т-14. Об этом сообщает Интерфакс. 

«Что касается дальнейших перспектив, то мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и, по нашим прогнозам, этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата», должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», - отметил Шугаев на военно-техническом форуме «Армия-2021».

Также Шугаев сказал, что Россия вывела на экспортный рынок БТР «Бумеранг», многоцелевой автомобиль «Тайфун-К», противотанковые комплекс «Корнет» на базе бронеавтомобиля «Тигр» и робототехнический комплекс «Уран-9Э», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М». 

«На бронеавтомобили «Тайфун-К» и комплексы «Корнет» на базе автомобиля «Тигр» мы на сегодняшний день имеем несколько заявок от иностранных заказчиков», - сказал глава ФСВТС.

Т-14 - первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Экипаж танка может работать в условиях химической атаки или ядерной войны.

Т-14 малозаметен в инфракрасном, радио- и магнитном диапазонах. В частности, это сокращает дистанцию противотанковых управляемых ракет, в том числе Javelin, в 2,7 раза. Это означает, что расчет этих комплексов будет более уязвим для ответного огня.

Активная подвеска значительно сокращает раскачивание танка на пересеченной местности, что позволяет более точно вести стрельбу.

Активная защита «Афганит» перехватывает снаряды и ракеты разрушением или ослеплением мультиспектральными завесами и электромагнитным оружием. Этот комплекс имеет дальние радары и оптические пеленгаторы предупреждения об угрозах, поэтому используется также для разведки наземных и воздушных целей.

Динамическая защита «Малахит» способна отражать особо мощные боевые части ПТУР.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:50 Армия
Видео
Более 20 тысяч образцов техники: как проходит подготовка к церемонии открытия форума «Армия» и АрМИ-2021
09:45 В стране и мире
В Туле задержали агента спецслужб Украины, собиравшего данные о стрелковом оружии РФ
09:03 В стране и мире
В районе аэропорта Кабула произошла перестрелка
07:29 В стране и мире
Лавров перечислил достоинства «Северного потока-2» для Европы
03:10 Армия
Видео
Боевые реликвии: в Ростове-на-Дону встретили переданные Москвой знамена времен ВОВ
Популярное
Врач назвал замедляющую старение ягоду
Видео
«Как огня боятся»: эксперт по афганскому урегулированию объяснил бегство военнослужащих США из Афганистана
Видео
Танковый биатлон. День 1. Индивидуальные гонки
Видео
Акварель, масло и дерево: какие работы Сергея Шойгу показали на выставке в Казани
Видео
Шойгу лично проехал трассу «Танкового биатлона» перед началом АрМИ-2021 на танке Т-80БВМ
Видео
Ветеран ФСБ рассказал, почему российское посольство продолжает работать в Кабуле
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.