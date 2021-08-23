В ФСВТС рассказали о планах экспорта танка «Армата»

Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев рассказал о планах экспорта бронетехники на платформе «Армата», включая танк Т-14. Об этом сообщает Интерфакс.

«Что касается дальнейших перспектив, то мы готовим к выводу на рынок новейший танк Т-14 «Армата», и, по нашим прогнозам, этот танк, а также другая бронетехника на платформе «Армата», должны пользоваться большим спросом у иностранных покупателей», - отметил Шугаев на военно-техническом форуме «Армия-2021».

Также Шугаев сказал, что Россия вывела на экспортный рынок БТР «Бумеранг», многоцелевой автомобиль «Тайфун-К», противотанковые комплекс «Корнет» на базе бронеавтомобиля «Тигр» и робототехнический комплекс «Уран-9Э», а также зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1М».

«На бронеавтомобили «Тайфун-К» и комплексы «Корнет» на базе автомобиля «Тигр» мы на сегодняшний день имеем несколько заявок от иностранных заказчиков», - сказал глава ФСВТС.

Т-14 - первый в мире танк с необитаемой башней. Экипаж машины находится в герметичной бронекапсуле в передней части корпуса. Это позволяет обеспечить его безопасность в случае взрыва боекомплекта. Экипаж танка может работать в условиях химической атаки или ядерной войны.

Т-14 малозаметен в инфракрасном, радио- и магнитном диапазонах. В частности, это сокращает дистанцию противотанковых управляемых ракет, в том числе Javelin, в 2,7 раза. Это означает, что расчет этих комплексов будет более уязвим для ответного огня.

Активная подвеска значительно сокращает раскачивание танка на пересеченной местности, что позволяет более точно вести стрельбу.

Активная защита «Афганит» перехватывает снаряды и ракеты разрушением или ослеплением мультиспектральными завесами и электромагнитным оружием. Этот комплекс имеет дальние радары и оптические пеленгаторы предупреждения об угрозах, поэтому используется также для разведки наземных и воздушных целей.

Динамическая защита «Малахит» способна отражать особо мощные боевые части ПТУР.